Солнце заглянет в Приморье на выходных
В ближайшие выходные дни над Приморьем будет усиливаться гребень тихоокеанского антициклона, и погода станет немного лучше.
В субботу, 27 июля, дожди останутся на севере края, на остальной территории без осадков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.
В воскресенье, 28 июля, на фоне поля повышенного атмосферного давления в Приморском крае пройдут кратковременные дожди. Температурный фон существенно отличаться не будет. Минимальные температуры воздуха +14…+22 °С. Днём жарко, в континентальной части столбики термометров будут подниматься до +28…+33 °C, на побережье +15…+26 °C.
Владивосток в выходные дни в ночные и утренние часы будет накрывать моросящий туман. Минимальная температура воздуха составит +17…+20 °C. Днём погода с прояснениями, воздух прогреется до +23…+26 °C, в пригороде на 2–4 градуса теплее.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
12.07.2019 Настоящее лето придет в Приморье на следующей неделе
-
08.07.2019 В Приморье пришла летняя жара
-
04.07.2019 Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Приморье
-
18.07.2018 Аномальная жара накроет Приморье на выходных (карта температур)
-
28.07.2016 На выходных в Приморье ожидается хорошая погода
-
21.05.2015 В выходные дни в континентальных районах Приморья будет жарко
Добавить комментарий