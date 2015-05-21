Солнце заглянет в Приморье на выходных

В ближайшие выходные дни над Приморьем будет усиливаться гребень тихоокеанского антициклона, и погода станет немного лучше.

В субботу, 27 июля, дожди останутся на севере края, на остальной территории без осадков, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

В воскресенье, 28 июля, на фоне поля повышенного атмосферного давления в Приморском крае пройдут кратковременные дожди. Температурный фон существенно отличаться не будет. Минимальные температуры воздуха +14…+22 °С. Днём жарко, в континентальной части столбики термометров будут подниматься до +28…+33 °C, на побережье +15…+26 °C.

Владивосток в выходные дни в ночные и утренние часы будет накрывать моросящий туман. Минимальная температура воздуха составит +17…+20 °C. Днём погода с прояснениями, воздух прогреется до +23…+26 °C, в пригороде на 2–4 градуса теплее.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]