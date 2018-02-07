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Пешеход погиб на трассе Хабаровск—Владивосток

Пешеход погиб на трассе Хабаровск—Владивосток

Фото: voronezh-news.net

27-летний водитель автомашины «Тойота Калдина» двигался в направлении Хабаровска со стороны Владивостока. В районе 532 км 510 м автодороги Хабаровск—Владивосток мужчина сбил пешехода, находившегося на проезжей части в месте, не предусмотренном для перехода.

В результате ДТП до приезда скорой медицинской помощи 41-летний мужчина-пешеход скончался от полученных травм, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.  

Стаж вождения водителя «Тойоты» составил три года. По данным ГИБДД,  в 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час), штраф оплачен.

ДТП произошло в темное время суток, асфальт был мокрый. Данный участок очагом аварийности не является.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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