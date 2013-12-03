В Находке ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал маленький пешеход
23 июля в 18.10 в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 28 по проспекту Мира.
Как сообщает «Вести: Приомрье» со ссылкой на УМВД по ПК, неизвестный автомобиль, двигаясь со стороны Находкинского проспекта в направлении МЖК, на нерегулируемом переходе сбил маленького пешехода. В результате ДТП 5-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся.
В настоящее время полиция устанавливает марку автомобиля и личность водителя, совершившего ДТП.
Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по городу Находке по адресу: ул. Владивостокская, 14, кабинет 207, тел.: 8 4236-626-474.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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