В Находке ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал маленький пешеход

23 июля в 18.10 в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома 28 по проспекту Мира.

Как сообщает «Вести: Приомрье» со ссылкой на УМВД по ПК, неизвестный автомобиль, двигаясь со стороны Находкинского проспекта в направлении МЖК, на нерегулируемом переходе сбил маленького пешехода. В результате ДТП 5-летний мальчик получил телесные повреждения. Ребенок госпитализирован. Водитель с места происшествия скрылся.

В настоящее время полиция устанавливает марку автомобиля и личность водителя, совершившего ДТП.

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия просим обратиться в отдел ГИБДД ОМВД России по городу Находке по адресу: ул. Владивостокская, 14, кабинет 207, тел.: 8 4236-626-474.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru