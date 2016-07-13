Более 11 млн рублей выплатят обманутым дольщикам в Партизанске
Шахтерам и их семьям, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика в Партизанске, выдадут денежные сертификаты на общую сумму 11,4 миллиона рублей. Данную инициативу поддержали депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания Приморского края в среду, 24 июля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Заместитель руководителя инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья Владимир Флоря отметил, что поддержку получат 18 пострадавших граждан – бывшие шахтеры и их семьи. Изменения вносятся в краевой закон об обманутых дольщиках на территории Партизанского городского округа.
«Из краевого бюджета будет направлено 11,4 миллиона рублей на денежные сертификаты для приобретения жилья этим гражданам. Этот вопрос полностью закроем», – проинформировал он.
Депутаты единогласно поддержали данную инициативу в трех чтениях.
Напомним, строительством домов для шахтеров в районе улицы Замараева занималась компания «ИСК «Партизанскстрой». В результате она обанкротилась, не исполнив обязательства по передаче квартир в собственность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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