Во Владивостоке в ДТП с переворотом пострадали четыре человека

ДТП произошло в районе бухты Шамора, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. 20-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», двигаясь по улице Траловая в направлении улицы Лазурная, не справился с управлением, съехал с дороги, и машина опрокинулась.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили водитель «Тойоты» и три пассажира. Трое госпитализированы, одному из пассажиров назначено амбулаторное лечение.

По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя «Тойоты Приус» алкоголя не обнаружено. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году мужчина не привлекался.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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