Анонс на 24 июля
24 июля во Владивостоке в 19.00 в Центре содействия развитию молодежи Приморского края пройдет практический мастер-класс по комедийной импровизации improv. Вход свободный.
24 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
24 июля — День речной полиции в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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