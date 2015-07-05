Анонс на 24 июля

24 июля во Владивостоке в 19.00 в Центре содействия развитию молодежи Приморского края пройдет практический мастер-класс по комедийной импровизации improv. Вход свободный.

24 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

24 июля — День речной полиции в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]