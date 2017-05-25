Житель Владивостока отправится под суд за новогоднее убийство
Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, преступление совершено в ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019, когда фигурант находился совместно со своей супругой в гостях у знакомых в квартире в районе ул. Светланской в г. Владивостоке.
Во время распития алкогольных напитков злоумышленник на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к потерпевшему, отмечающему Новый год с ним в общей компании, в ходе ссоры избил потерпевшего. От причиненных телесных повреждений избитый позднее умер в больнице.
В ходе предварительного следствия вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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