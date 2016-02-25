На захваченном северными корейцами судне нет приморцев

«Вестям: Приморье» стало известно, что на рыболовецком судне, которое задержали северокорейские пограничники, приморских рыбаков нет. По словам представителя предприятия-судовладельца, на борту российского судна 17 членов экипажа, в основном россияне из дальневосточных регионов, в их числе двое граждан Южной Кореи.

По словам консула дипмиссии Мамаева, на борту заканчиваются вода и продукты. Сейчас судно находится в порту КНДР, экипажу инкриминируют незаконный заход в особую зону вдоль северо-корейского берега.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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