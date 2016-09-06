Приморский депутат попался на мошенничестве с землей
Прокурор в судебном порядке добивается возврата в муниципальную собственность незаконно приватизированных земельных участков в Большом Камне. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.
Установлено, что одним из депутатов городского округа Большой Камень с местной администрацией заключены договоры аренды четырех земельных участков.
В последующем он представил должностным лицам администрации городского округа Большой Камень документы с заведомо ложными сведениями о якобы уже имеющихся на участках объектах недвижимости.
Эти документы позволили ему в дальнейшем приобрести в собственность землю по льготной цене, что привело к занижению выкупной стоимости земельных участков более, чем на 1,2 млн рублей по сравнению с кадастровой стоимостью таких участков.
Учитывая изложенное, межрайонным прокурором в Шкотовский районный суд направлены исковые заявления о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков и их возврате администрации городского округа
Судом заявленные прокурором требования удовлетворены в полном объеме.
Фактическое исполнение решений суда находится на контроле в межрайонной прокуратуре. Шкотовским районным судом по данным фактам рассматривается уголовное дело по обвинению депутата в мошеннических действиях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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