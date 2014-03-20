Новое оборудование поступило в центральную горбольницу Лесозаводска

Центральная городская больница Лесозаводска второй раз в этом году получает новое оборудование. В медучреждение поступили современный цифровой рентген-аппарат на два рабочих места и риноларингофиброскоп. С их помощью более качественно будет проводиться обследование детей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, обновление и пополнение материально-технической базы больницы проходит по программе «Десятилетие детства».

«Сейчас ведется монтаж рентгенографического комплекса. Специалисты должны закончить все пусконаладочные работы уже на следующей неделе», – сообщил главный врач медучреждения Дмитрий Лепилин.

Он подчеркнул, что новый цифровой рентген-аппарат войдет в единый комплекс лечебно-диагностического отделения.

«Мы получили современный аппарат с малой дозой излучения, что очень важно в работе с детьми», – отметил главврач.

Еще одно приобретение для детского здравоохранения Лесозаводска – риноларингофиброскоп для кабинета отоларинголога.

«На новом оборудовании мы уже работаем – проводим исследования лор-патологий у маленьких пациентов в ходе медкомиссий. Пока врач приходящий – работает по совместительству. Но мы не теряем надежду, что найдется специалист, который будет работать у нас на постоянной основе», – отметил Дмитрий Лепилин.

Общая стоимость приобретений Лесозаводской городской больницы – более 15 миллионов рублей. Всего же больница получит в этом году по программе «детства» оборудования на сумму 20,3 миллиона рублей.

В департаменте здравоохранения отметили, что 35 учреждений здравоохранения Приморского края участвуют в программе «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций», озвученной в рамках «Десятилетия детства» Президентом страны Владимиром Путиным.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]