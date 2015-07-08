На заповедном острове Петрова, где растет одна из последних тисовых рощ Дальнего Востока, студенты-волонтеры завершили нелегкий труд по прокладке благоустроенной тропы для туристов. Принимать работу отправилась и наша съемочная группа.

- Сейчас все отправляемся на остров. Девушкам задачу объясню, в сторону уходите.

Девушки налево, там кухня, а все парни — на разгрузку огромного длинномера, доверху груженного досками и брусьями. Четырехлетний трудовой марафон студотряда «Тигр» на заповедном острове Петрова наконец-то завершен. Казалось бы, радоваться надо, но почему-то всем немного грустно.

Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр»: «Год судьбоносный, тропу замкнули и, наверное, больше грустно тем ребятам, которые не успели попасть за эти года, но, наверное, это начало новой истории».

Крупнейшая и одна из последних реликтовых тисовых рощ Дальнего Востока. Ее предполагаемый возраст 1200 лет. Чтобы сохранить эту красоту и в то же время открыть ее для туристов, Центр «Амурский тигр» и Лазовский заповедник четыре года назад решили проложить на острове особую тропу: передвигаться можно только по ней и молодая поросль чрезвычайно медленно растущего тиса не затаптывается.

Роман Семенов, волонтер студенческого отряда «Тигр», г. Томск: «Я здесь второй год, приехал достраивать тропу. Море эмоций и настолько понравилось, что решил вернуться. Тяжелый труд, мужицкий. Если будет возможность, то я бы сюда приехал вновь».

Студенты с разных точек планеты, изучающие экологические науки, с утра до вечера, в жару и дождь постигали плотницкое дело, приезжая сюда на практику, и влюблялись в эти места.

Саилмык Шабданбеков, волонтер студенческого отряда «Тигр», Кыргызстан: «Здесь все круто. У нас нет таких джунглей. Для меня это джунгли. Впервые увидел оленей и барсука. Мне предложили поехать на Дальний Восток на практику и я согласился, приехал. Новые друзья и знакомства».

Роман Семенов, волонтер студенческого отряда «Тигр», г. Томск: «Приходили тигры, прятались в 15-ти метрах от моего домика, в лесу».

Сейчас на заповедном кордоне острова Петрова достраивают благоустроенный комплекс для туристов. И даже лавку сувениров привезли. Поток туристов со всего мира, желающих увидеть реликтовую тисовую рощу, растет и сейчас его уже приходится ограничивать.

Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр»: «Кстати, одним из показателей работы экологического отряда и заповедника — здесь нельзя было встретить следов оленя, а сейчас это регулярно, а этот отряд тигр три раза приходил проверить. Причем не издалека, а с достаточно близкого расстояния».

Протяженность закольцованной по острову тропы немногим более километра. Каждый, кто сюда приезжает, мечтает вернуться вновь — поговорить с его величеством тисом и прикоснуться к легендам древнего государства Бохай, ведь именно здесь была одна из последних его резиденций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]