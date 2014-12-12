Приморские депутаты приняли несколько глобальных решений перед летними каникулами. Видеорепортаж Александры Мостовой
24 июля приморские депутаты Законодательного собрания провели последнее перед летними каникулами заседание. На повестке дня более 60 вопросов. Среди ключевых тем — изменения в краевом бюджете, поправки к краевым законам, а также выбор уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.
Обманутые дольщики Партизанска получат денежную компенсацию. Это одно из глобальных решений, которое приняли депутаты, внеся поправки в краевой закон. В 2014 году три многоквартирных дома по улице Замараева так и не достроили, а люди, потратившие миллионы, не смогли заехать в свои квартиры.
Сергей Ищенко, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края: «Решение проблемы обманутых дольщиков заявлено губернатором как одна из приоритетных для краевой власти социальных задач, которая находится на его особом контроле. Это дает свои плоды. В этом направлении ведется планомерная работа».
Изменения в уставе региона — один из главных вопросов на повестке сессии. По этому законопроекту в регионе создадут новый вид муниципального образования — муниципальный округ: это несколько населенных пунктов, которые объединяет общая территория.
Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «В связи с теми новеллами, которые были приняты 131-м федеральным законом и позволяющие создавать новый тип муниципального образования, это муниципальный округ, мы сегодня же закрепляем в нашем уставе и принимаем ряд других нормативно-правовых актов».
Джамбулат Текиев, председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству: «Передав власть в одни руки, муниципальный округ получит возможность того, что жители будут знать, что один человек за всё отвечает и может выполнять свои полномочия».
Закон об упразднении особо охраняемых территорий вступит в силу с 1 ноября. Проект закона в третьем чтении поддержали 29 парламентариев. Вопросы о границах таких объектов или упразднении заповедного статуса для них не регулируются и теперь изменить статус особо охраняемой территории можно будет, если расположенные на ней природные комплексы утратили свое охранное или культурное значение.
Евгений Зотов, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края: «Он дает право исполнительной власти нашей делать ревизию и упразднять данные территории. На мой взгляд, сегодня он очень прозрачен, и сегодня на комитете исполнительная власть выступала и говорила, что такой законопроект важен и обойти его не получится. И этого никто и не хочет делать».
Еще одно ключевое решение — назначение уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Депутаты продлили полномочия Марины Шемилиной еще на пять лет. Ее кандидатуру для согласования в краевой парламентарий внес глава региона.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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