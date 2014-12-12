24 июля приморские депутаты Законодательного собрания провели последнее перед летними каникулами заседание. На повестке дня более 60 вопросов. Среди ключевых тем — изменения в краевом бюджете, поправки к краевым законам, а также выбор уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Обманутые дольщики Партизанска получат денежную компенсацию. Это одно из глобальных решений, которое приняли депутаты, внеся поправки в краевой закон. В 2014 году три многоквартирных дома по улице Замараева так и не достроили, а люди, потратившие миллионы, не смогли заехать в свои квартиры.

Сергей Ищенко, председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края: «Решение проблемы обманутых дольщиков заявлено губернатором как одна из приоритетных для краевой власти социальных задач, которая находится на его особом контроле. Это дает свои плоды. В этом направлении ведется планомерная работа».

Изменения в уставе региона — один из главных вопросов на повестке сессии. По этому законопроекту в регионе создадут новый вид муниципального образования — муниципальный округ: это несколько населенных пунктов, которые объединяет общая территория.

Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края: «В связи с теми новеллами, которые были приняты 131-м федеральным законом и позволяющие создавать новый тип муниципального образования, это муниципальный округ, мы сегодня же закрепляем в нашем уставе и принимаем ряд других нормативно-правовых актов».

Джамбулат Текиев, председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству: «Передав власть в одни руки, муниципальный округ получит возможность того, что жители будут знать, что один человек за всё отвечает и может выполнять свои полномочия».

Закон об упразднении особо охраняемых территорий вступит в силу с 1 ноября. Проект закона в третьем чтении поддержали 29 парламентариев. Вопросы о границах таких объектов или упразднении заповедного статуса для них не регулируются и теперь изменить статус особо охраняемой территории можно будет, если расположенные на ней природные комплексы утратили свое охранное или культурное значение.

Евгений Зотов, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Законодательного собрания Приморского края: «Он дает право исполнительной власти нашей делать ревизию и упразднять данные территории. На мой взгляд, сегодня он очень прозрачен, и сегодня на комитете исполнительная власть выступала и говорила, что такой законопроект важен и обойти его не получится. И этого никто и не хочет делать».

Еще одно ключевое решение — назначение уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе. Депутаты продлили полномочия Марины Шемилиной еще на пять лет. Ее кандидатуру для согласования в краевой парламентарий внес глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]