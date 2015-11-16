Как пчелы делают мед, и чем лечиться, если болезнь застала в лесу? Этому и не только будут учить в Лесной школе. Уникальный образовательно-экологический проект запускает группа энтузиастов на дальневосточном гектаре. Учить полезному и бережному взаимодействию с лесом будут у подножья священной горы Пидан.

Прачечная, душевые, комната охраны и складские помещения. Наталья Бугаец проводит экскурсию по будущей Лесной школе. Основным помещением на первом этаже, поясняет женщина, станет лекционный зал. Он же будет и библиотекой, и кинозалом, и площадкой для различных мастер-классов.

- Есть идея возродить то, что связано с народными ремеслами и промыслами!

Дарья Орлова, корреспондент: «На втором этаже Лесной школы будет минигостиница. Предполагается, что здесь одновременно смогут разместиться до 20 человек. По задумке основателей, это будет своего рода оазис — городской уровень комфорта посреди непроходимой тайги».

А именно у подножья горы Ливадийской, больше известной как Пидан. Здесь супруги получили свой дальневосточный гектар. Да не один! Объединились с единомышленниками — еще девятью семьями — и оформили сразу 20. Лесная школа, по задумке энтузиастов, будет учить людей бережному использованию тайги. Здесь будут ботанический сад, сад лекарственных растений, экскурсионная пасека, таежный ресторан, баня — и это не все. Список задумок еще пополнится.

Наталья Бугаец, сооснователь Лесной школы «Вероника»: «Сейчас идет работа над планировкой территории. То есть это работа с архитекторами, инженерные коммуникации. Это оказалось не так просто, то есть это тоже требует особого внимания. И денег!»

На постройку школы супруги взяли уже два кредита. ЛЭП к участку протягивают энергетики. Дорогу обещает отсыпать муниципалитет. В остальном супруги справляются своими силами.

Борис Бугаец, сооснователь Лесной школы «Вероника»: «Вся трудность в отдаленности! Очень дорогая доставка материала сюда и вы речки переезжали, видели, что, бывает, люди по три дня не могут до магазина добраться местные».

Семья Бугаец тоже уже считает себя местными. Перебрались из Артема сюда в начале лета и планируют зимовать. Уже подыскали школу для детей — их у Натальи и Бориса двое. Младший, Добромир, привык к жизни на природе и считает экологическую школу перспективным проектом.

Добромир Бугаец, сын Натальи и Бориса Бугаец: «Некоторые взрослые не знают ничего о лесе. А лес — он успокаивает. Здесь чистый воздух и речка».

- В общем, тебе здесь нравится?

- Да!

Закончить строительство супруги планируют к следующему сезону.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]