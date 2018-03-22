Стало известно, какая погода ждет приморцев до конца июля
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал порталу Примпогода о том, чего ждать жителям края от небесной канцелярии до конца июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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