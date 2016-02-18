Владивостокцам снова приходят фальшивые извещения о поверке счетчиков

Организация, называвшая себя «Центральной службой учета ресурсов», вновь рассылает жителям Владивостока фальшивые извещения о необходимости метрологической поверки счетчиков. Как и в прошлые разы, мошенники вновь сменили дизайн «квитанции». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

В последний раз жители получали «извещения» в феврале. С тех пор название компании, которая нигде не зарегистрирована, не изменилось. Отметим, ранее «Центральная служба учета ресурсов» называла себя «Единой городской службой по учету водоснабжения» и «Городским центром учета водопотребления».

На этот раз сменился дизайн – теперь шрифт другой, а вместо штрих-кода появился QR-код, который ни на какой сайт не ведет – там просто зашифровано «Центральная служба учета ресурсов». Текст тот же, меняются только даты. Мошенники в квитках ссылаются на федеральный закон, требуют пройти метрологическую поверку, «без проведения которой приборы считаются непригодными для учета водопотребления».

Цифры в табличке с нормативами такие же, как и на фальшивой квитанции в феврале, вот только они по-прежнему не соответствуют нормативам, что установлены во Владивостоке. Плата за холодную воду указана 41,17 рубля (во Владивостоке – 30,36 рубля), за горячую – 154,85 рубля (во Владивостоке – 161,68 рубля). Поверку мошенники предлагают сделать дороже, чем у госучреждения, имеющего лицензию. Цифрами аферисты пугают тех, у кого срок метрологической поверки истек – в этом случае оплата идет как раз по нормативу.

Напомним, в конце 2017 года УФАС признало, что такие псевдоквитанции нарушают закон о рекламе. Было возбуждено два уголовных дела. Производство по одному из них (в отношении «Единого центра информационных систем ЖКХ») было прекращено в связи с ликвидацией ИП. По второму был привлечен к ответственности некий ИП Калачев И. Д., который и является распространителем рекламы. По решению УФАС от 28 апреля 2018 года, дело об административном правонарушении возбудили и на предпринимателя Хомяка А. В., которому принадлежит указанный в извещении номер телефона (он также остался прежним).

Если вы тоже заметили в своем почтовом ящике фальшивые извещения, отправляйте жалобу в приморское УФАС. Сделать это нужно заказным письмом по почте: 690007, Владивосток, 1-я Морская, 2 или на электронный адрес: to25@fas.gov.ru, приложив копию или скан квитанции. Также можно воспользоваться электронной формой на сайте УФАС. Подробно с порядком обращения можно ознакомиться на сайте ведомства.

Вы также можете скачать образец заявления на бланке обращения. Обратите внимание, что в листовке, которую вы получили, могут быть указаны другой номер извещения, телефона или название компании. В своем обращении обязательно исправьте эти данные.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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