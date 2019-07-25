Инстаграм "Вести:Приморье" попал в ТОП-20 региональных телеканалов России

Инстаграм паблик филиала ВГТРК "ГТРК "Владивосток" - @vestiprim - по данным бесплатного аудиторского сервиса IGAudio.io занял 11 место в списке самых популярных "площадок" в сети Instagram среди региональных телеканалов из городов РФ с населением менее 1 млн человек,, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на публикацию Facebook-страницы Национальной ассоциации телерадиовещателей.

На сегодняшний день подписчиками инстаграм аккаунта "Вести:Приморье" являются более 63 тысяч человек. За год наша инстаграм-аудитория выросла в 4 раза.

Лидируют в ТОП-20 ЧГТРК "Чечня" - 364 тысячи подписчиков, на втором месте - ННТ (Махачкала) - 227 тысяч, на третье месте - ГТРК "Иркутск" - 158 тысяч человек.

В список самых популярных инстаграм-пабликов региональных телеканалов попали еще две компании из Приморья: Телемикс (Уссурийск) - 9 место и ОТВ-прим (Владивосток) - 17 позиция.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]