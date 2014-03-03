Снаряды неопределенной модели запустила КНДР в Японское море

Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила пуск двух снарядов неопределенной модели, передает агентство Ренхап.

По данным южнокорейских военных, два запуска неопределенных снарядов в Японское море были произведены неподалеку от портового города Вонсан в 5.34 и 5.57 по местному времени (23.34 и 23.57 мск).

Дальность полета составила примерно 430 километров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

Разведывательные службы Южной Кореи и США в настоящий момент анализируют, какой именно снаряд был запущен со стороны КНДР.

Как сообщает ТАСС, правительство Японии утверждает, что КНДР запустила две ракеты малой дальности.

«Ракеты не достигли нашей исключительной экономической зоны, прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли», - приводит агентство Kyodo слова представителя японского правительства. Отмечается, что в настоящее время японская сторона продолжает сбор и анализ всей соответствующей информации.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.

Напомним, как стало известно 24 июля, северокорейские пограничники задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8», принадлежащий ООО «Северо-Восточная рыболовная компания». Инцидент произошел еще в ночь на 17 июля, в 4 утра.

По словам консула дипмиссии, на борту заканчиваются вода и продукты. Сейчас судно находится в порту КНДР, экипажу инкриминируют незаконный заход в особую зону вдоль северо-корейского берега. На захваченном северными корейцами судне приморцев нет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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