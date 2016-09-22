Запутанная китайская история: В Приморье процветает нелегальный туризм. Видеорепортаж Татьяны Дубко
Туризм по-китайски. Азиатские гости заполнили улицы Владивостока. Начался пик туристического сезона. Львиная доля потока приезжих — соседи из КНР. И именно этот сегмент турбизнеса вызывает у местных гидов и операторов опасения. Как нелегальные предприниматели портят имидж дальневосточной столицы, и почему доходы с китайского туриста возвращаются в Поднебесную? В запутанной китайской истории разбиралась наша съемочная группа.
С удовольствием кормят голубей. Обожают селфи на фоне красной истории. С утра до вечера у достопримечательностей Владивостока потоки туристов. И чаще всего — под флагами с китайскими иероглифами. По официальным данным, в пиковые выходные столица региона принимает до 5000 гостей из КНР.
Леон, китайский турист: «Я приехал вчера. И меня переполняют эмоции. Каждый здесь — герой. А знаете, почему? У этого города богатая история. А еще у вас такие мужественные парни и очень красивые девушки!»
Усян, китайская туристка: «Я приехала погулять, здесь так красиво и сегодня погода хорошая. А вообще, мне интересны памятники!»
Едут просолиться, поесть морепродуктов и русского борща. Ученые края анализируют картину. По их словам, вырисовывается бюджетный портрет китайского туриста. Жители северных провинций готовы отдыхать, но не раскошеливаться. Туроператоры и вовсе сетуют на снижение числа заявок и смену вектора финансовых потоков. В основном мимо приморского кошелька.
Ольга Коротя, член правления Приморского регионального союза туриндустрии: «Объясняется приходом китайских компаний. Они подрывают рынок, демпингуют. Гостиницы китайские, которые не платят налоги в край, питание в китайских ресторанах. Российских рабочих у них точно нет. Налогов никто не платит».
Особенно остро нечестную конкуренцию ощущают те, кто в полях — российские гиды-переводчики.
Наталья Овчаренко, и. о. заведующей кафедры сервиса и туризма Школы экономики и менеджмента: «ДВФУ ведет подготовку экскурсоводов, гидов-переводчиков. А у них работы нет. Китайские туристы либо не интересуются, либо используют своих соотечественников в качестве гидов. Это неправильно».
Страдает и сам турист. Заманчивые дешевые пакеты на деле сулят сомнительную гостиницу, походы по закрытым магазинам с поддельными ювелиркой и шоколадом, обеды в «чифаньках», где готовят прямо на полу, и экскурсии в китайской интерпретации.
- Вы знаете, кто это?
- Да, Сталин!
- Посмотрите, как хорошо палец ложится на нос. Если его потереть, то можно разбогатеть и поправить здоровье!
Вообще-то не Сталин, а Сергей Пастухов. Военком тихоокеанской «Щуки» даже и не подозревал при жизни о целительных свойствах своего лица. Неквалифицированные гиды историю придумывают на ходу.
Представитель ассоциации гидов Владивостока (по телефону): «Какое-то время они едут в автобусе. Китайские руководители уже рассказывают. Когда приезжают, говорят: это наша земля. Полдня уходит, чтобы переубедить. Рассказывают небылицы, что каждый день мы пьем водку. Что девушки — проститутки, поэтому так откровенно одеваются. Китайский друг всему верит».
После таких каникул в России впечатления у азиатов о Дальнем Востоке не самые лучшие.
Кстати, те же «черные гиды» предлагают и экстремальные туры с нелегальными развлечениями: приморским сафари и дайвингом за деликатесами. Впрочем, без российской стороны здесь не обходится. В Ассоциации гидов уверены: за этим стоят туроператоры-однодневки. Их цель — не перспективный турист, а легкая нажива. Отсюда и группы, где русские только для вида.
Владимир Щур, заместитель директора Департамента туризма Приморского края: «Приехать в упрощенном визовом режиме можно только через уполномоченного туроператора. Он несет ответственность. И если он не позволит, никто закон не нарушит. Его обязанность быть всюду с группой. К сожалению, бывают компании-однодневки. У нас нет права запретить, но есть контроль».
Кстати, департамент считает, что приморские туроператоры чересчур драматизируют. Массовые нарушения ушли в прошлое благодаря системному контролю на уровне края. Сегодня Приморье — единственный регион в стране, где есть добровольная аттестация гидов. На туробъектах и маршрутах — проверки регулярные. Более того, двухсторонние — параллельно проверки турбизнеса прошли в китайских провинциях. Край всерьез говорит о необходимости туристической полиции и в сезон, на всякий случай, увеличивает число рейдов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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