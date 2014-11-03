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Рейсовый автобус скатился в кювет в Приморье

В городе Спасск-Дальний в районе 6 километра у рейсового пассажирского автобуса во время остановки, по предварительной информации, отказали тормоза и он скатился в кювет, сообщает подписчик WhatsApp "Вести:Приморье". 

По словам нашего автора, автопроисшествие имело место 24 июля в обеденное время. Водитель автобуса подъехал к остановке и вышел в киоск. В это время у автобуса отказали тормоза и он вместе с пассажирами покатился вниз. 

Сколько человек было в автобусе и пострадали ли как то они, наш подписчик сообщить затруднился.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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