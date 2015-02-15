Во Владивостоке закончено расследование дела об ограблении китайского кафе

Следователями отдела полиции №4 УМВД России по г. Владивостоку (Фрунзенский район) окончено расследование уголовного дела о грабеже в одном из ресторанов города.

В ходе предварительного расследования установлено, что в ночное время злоумышленники в масках через окно проникли в заведение общественного питания на улице Набережной. Нанеся телесные повреждения поварам, они похитили ювелирные украшения, смартфоны, деньги, после чего скрылись. Персонал заведения не растерялся и попытался оказать налетчикам сопротивление. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 200 тысяч рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городской полиции задержали злоумышленников. Ими оказались трое граждан в возрасте 18, 19 и 20 лет.

Расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище), окончено. Доказана причастность обвиняемых к совершению преступления.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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