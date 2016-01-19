Повар-иностранка работала в крупном ресторане во Владивостоке по поддельной медкнижке

Мировым судом судебного участка Фрунзенского судебного района г. Владивостока вынесен приговор в отношении иностранной гражданки, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), сообщает краевая прокуратура.

Как установлено в судебном заседании, фигурантка работала поваром в крупном ресторане краевой столицы. При трудоустройстве женщина предоставила работодателю подложную личную медицинскую книжку.

Признаки подделки документа были выявлены в ходе проверочных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции № 4 УМВД России по г. Владивостоку.

Как пояснила обвиняемая в суде, поддельную медицинскую книжку она заказала по объявлению в сети Интернет.

Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

В настоящее время осужденная прошла медицинскую комиссию в установленном порядке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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