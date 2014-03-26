Пуски ракет в КНДР не повлияли на радиационный фон в приграничном Приморье
Радиационный фон в приграничном Приморье после запусков ракеты в КНДР остается в норме.
На сайте Примгидромета в четверг сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморье составляет 11 мкР/ч, что соответствует обычным показателям. Специалисты проводят измерения ежечасно, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
В региональном центре «Владивосток» Российской службы предупреждения о цунами сообщили, что в четверг не фиксировали сейсмособытий в Японском море.
Напомним, как сообщалось со ссылкой на агентство «Ренхап», в Северной Корее провели пуск двух ракет с восточного побережья. Изначально поступили данные об одном пуске, а позже — о втором.
Южнокорейские и американские разведывательные органы анализируют, какого типа снаряды были запущены.
В последний раз Северная Корея проводила запуски в начале мая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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