Стая бездомных псов захватила детскую площадку в Фокино

Жители города Фокино в Приморском крае устали бороться со стаей бездомных собак. Беспризорные псы облюбовали детскую площадку, которая находится во дворе по ул. Усатого, 17, 19. Жители прислали на редакционный WhatsApp «Вестей: Приморье» (+7 914 076 47 77) видео, на котором запечатлена стая собак, разгуливающая по площадке. Трое псов стоят на детской горке, остальные бегают вокруг и громко лают.

«По этим собакам сегодня ночью стрелял кто-то из дома и бутылки кидали. Вчера днем три девочки залезли на турники от них, под их ногами грызня была дикая... Они не могли спуститься», - говорит обеспокоенный житель Фокино.

Как рассказывают жители ул. Усатого, они уже обращались в местную администрацию с просьбой решить проблему бездомных животных. Ответ от управляющих органов пришел в письменном виде, его содержание неутешительное. «Нам ответили, что никто не хочет участвовать в аукционе, чтобы тендер выиграть на отлов собак, а без этого они не имеют право, никто не хочет заниматься этой неблагодарный работой. И собак жалко, и людей», - говорят жители.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru