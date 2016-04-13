Более тонны креветки «нашли» приморцы на побережье бухты Нерпа
Более тонны креветки разных видов обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается более чем в 13 миллионов рублей.
Пограничники задержали троих приморцев на побережье бухты Нерпа Кавалеровского района. Во время осмотра местности сотрудники Службы в г.Находка обнаружили в автомашине и на берегу более 30 пластиковых корзин с вареной креветкой. Никаких документов, подтверждающих законность происхождения даров моря, у задержанных не было. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Жители Владивостока и Находки утверждали, что отправились на машине на рыбалку. Удача им улыбнулась: едва добравшись до места, они обнаружили на берегу бухты уже переработанные и расфасованные морепродукты. От соблазна забрать никому не нужное добро не удержались. Так ли это на самом деле, теперь предстоит разобраться специалистам.
По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст.8.17 КоАП Российской Федерации («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, ИЭЗ РФ или открытом море»). Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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