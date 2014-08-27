Мопедист погиб в столкновении с автомобилем на трассе в Приморье
На трассе А-370 «Уссури» в районе 594 км произошло ДТП с участием мопедиста. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель мопеда «Рэйсер» 1951 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, в результате чего врезался в «Тойоту Виста» под управлением девушки-водителя 1989 года рождения.
В результате автоаварии от полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Стаж вождения водителя мопеда 21 год. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности.
Стаж вождения водителя «Тойоты» 7 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году девушка не привлекалась.
ДТП произошло в светлое время суток, при ясной погоде, дорожное покрытие сухой чистый асфальт без дефектов.
По факту автоаварии проводится проверка, по результата которой будет принято решение в соответствие с российским законодательством.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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