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Мопедист погиб в столкновении с автомобилем на трассе в Приморье

Мопедист погиб в столкновении с автомобилем на трассе в Приморье

Фото: УМВД по ПК

На трассе А-370 «Уссури» в районе 594 км произошло ДТП с участием мопедиста. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и следственно-оперативная группа.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, водитель мопеда «Рэйсер» 1951 года рождения, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения, в результате чего врезался в «Тойоту Виста» под управлением девушки-водителя 1989 года рождения.

В результате автоаварии от полученных травм водитель мопеда скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Стаж вождения водителя мопеда 21 год. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности.

Стаж вождения водителя «Тойоты» 7 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году девушка не привлекалась.

ДТП произошло в светлое время суток, при ясной погоде, дорожное покрытие сухой чистый асфальт без дефектов.

 По факту автоаварии проводится проверка, по результата которой будет принято решение в соответствие с российским законодательством.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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