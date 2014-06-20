Во Владивосток впервые зашел фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг»
25 июля во Владивосток на главную базу Тихоокеанского флота с официальным визитом впервые прибыл фрегат Военно-морских сил Вьетнама «Куанг Чунг». Вместе с кораблем ВМФ Филиппин он примет участие в военно-морском параде во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота. Корабли встанут в парадный строй 27 июля. Само празднование Дня ВМФ пройдет в воскресение, 28 июля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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