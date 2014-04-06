В России отмечают День сотрудника органов следствия. Истоки профессионального праздника уходят во времена Петра I, когда в этот день была учреждена первая в России следственная канцелярия. Возродили праздник в 2013-ом. До сих пор работа следователей сопряжена со строгим сохранением тайны, но некоторые детали они все же рассказали нашим корреспондентам.

Собрать все пазлы воедино, чтобы восстановить картину преступления. За 16 лет в органах переноситься в события дней давно минувших приходилось сотни раз. А началось всё в '99-м, когда студент юридического факультета Кирилл Белан пришел на практику в приморскую прокуратуру.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «Я думаю, во многом это зависит от тех следователей, с которыми я столкнулся, будучи студентом-практикантом. Видимо, они смогли заразить меня интересом и любовью к этой профессии. Видимо, так преподносили свою работу, то, как они ее делают, что мне захотелось стать таким же».

Романтику профессии прочувствовал уже в роли следователя в управлении внутренних дел. Тогда-то и понял: дело всей жизни требует максимальной отдачи, когда во имя общей безопасности жертвовать приходится свободным временем и личными интересами.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «29-го у нас была регистрация брака, отпраздновать успели свадьбу и утром 30-го я выехал в Лучегорск, где уже находилась следственно-оперативная группа».

В начале двухтысячных самым небезопасным местом в регионе стала дорога.

Искатели легких денег начали промышлять грабежом и захватом автомобилей. Бандитизм окутал всё Приморье, а молодому следователю приходилось распутывать вереницу смертей у обочины. Так, на дороге у Партизанска пропали два сотрудника транспортной прокуратуры. Они направлялись в санаторий, но до места назначения так и не добрались. А последней точкой, где был зарегистрирован телефонный звонок, оказалась автомагистраль неподалеку от шахтерского города.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «На тот момент, когда мы прибыли в Партизанск, уже была проанализирована работа этой сим-карты, маршрут движения владельца этой сим-карты, круг его контактов. Собственно говоря, уже было понимание, кто представляет интерес для раскрытия этого преступления».

Первостепенной задачей стал поиск пропавших сотрудников прокуратуры. Следственная группа отправилась к новому владельцу телефона и итог этой встречи предвидеть не мог никто. В доме подозреваемого обнаружили личные вещи пропавших, а сам он оказался сотрудником ГИБДД.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «Надо сказать, что к 2004 году это не первое и не последнее преступление, совершенное действующими сотрудниками правоохранительных органов. Нам удалось освободить живым потерпевшего, который был похищен и длительное время содержался членами банды в гараже».

Две недели заложник находился в рабстве и разбирал похищенные автомобили на запчасти. За каждым сопротивлением следовало жестокое избиение. Преступники угрожали застрелить пленника, напоминая, что за их плечами уже пять убийств.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «Для отправления естественных потребностей его выводили из гаража, когда туда приезжали с едой, одевая ему на ноги большие болотные сапоги, поскольку в них он не смог бы убежать».

Итог этого дела — пожизненное заключение для «оборотня в погонах», лишение свободы от 20 лет для соучастников и спокойная обстановка на трассе под Партизанском. Однако в отделе особо важных дел одно резонансное производство сменялось другим. Так, на стол следователя Белана попала папка с историей о пропаже детей. Оперативная группа немедленно отправилась в Хорольский район.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «Не желая воспитывать своих детей, которые были для нее обузой, мать водила их по рисовым чекам порядка 17-ти километров. Когда дети уже от такой длительной пешей прогулки не могли дальше самостоятельно двигаться и на морозе замерзли, она их оставила, сказала, ждите меня, я пойду за помощью и скоро вернусь».

Но горе-родитель так и не вернулась. Придя домой, женщина просто легла спать. Два месяца она жила обычной жизнью. Пока соседи не стали задавать вопросы. Но и на них она уверенно отвечала: «Дети находятся в соседнем селе у сестры». Но там их не оказалось. Тогда-то и пришлось сознаться в содеянном. К этому моменту тела успели мумифицироваться.

Кирилл Белан, ветеран следственных органов, подполковник юстиции: «По прямой расстояние от места, где умерли дети, до дома, в котором она жила, составляло 400 метров».

Жестокость историй с которыми приходилось сталкиваться, закалили характер, говорит подполковник Белан. А желание бороться со злом подкрепляло интерес к службе. Энтузиазма хватило на 16 лет. В 2015-ом он ушел на пенсию, уступив дорогу молодым. Однако полностью с профессией расстаться не смог. Вот уже четыре года Кирилл Белан занимается адвокатской деятельностью. И по-прежнему стоит за защите добра.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]