Иностранные студенты интересуются профобразованием в Приморье

Пятый год в Приморском крае реализуется проект «Профессиональное образование», направленный на привлечение в регион иностранных студентов из числа соотечественников. За это время более 350 человек приняли участие в программе, 30 из них – в этом году.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент труда и социального развития, стать участником проекта «Профессиональное образование» могут иностранные студенты, обучающиеся в вузах и колледжах Приморья как на бюджетной основе, так и платно.

«Став участником проекта, студент получает все преференции, которые дает программа переселения. В их числе – ускоренный порядок оформления российского гражданства, подъемные пособия и другие льготы», – поясняют в ведомстве.

Помимо уже утвержденных мер поддержки, с марта 2019 года переселенцы, участвующие в программе, могут воспользоваться возможностью оформить «дальневосточный гектар».

«В списке территорий вселения, которые могут выбрать иностранные студенты, – 20 муниципальных районов и девять городских округов, включая Владивосток», – информируют специалисты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]