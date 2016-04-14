Иностранные студенты интересуются профобразованием в Приморье
Пятый год в Приморском крае реализуется проект «Профессиональное образование», направленный на привлечение в регион иностранных студентов из числа соотечественников. За это время более 350 человек приняли участие в программе, 30 из них – в этом году.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на департамент труда и социального развития, стать участником проекта «Профессиональное образование» могут иностранные студенты, обучающиеся в вузах и колледжах Приморья как на бюджетной основе, так и платно.
«Став участником проекта, студент получает все преференции, которые дает программа переселения. В их числе – ускоренный порядок оформления российского гражданства, подъемные пособия и другие льготы», – поясняют в ведомстве.
Помимо уже утвержденных мер поддержки, с марта 2019 года переселенцы, участвующие в программе, могут воспользоваться возможностью оформить «дальневосточный гектар».
«В списке территорий вселения, которые могут выбрать иностранные студенты, – 20 муниципальных районов и девять городских округов, включая Владивосток», – информируют специалисты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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