Приморец попал в тяжелое ДТП на неосвещенной дороге
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Загорное—Краснояровка в 2200 метров от села Загорное.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 52-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс», двигаясь со стороны села Краснояровка в направлении села Загорное, не справился с управлением и съехал с моста, снеся леера. Автомобиль перевернулся.
Стаж вождения водителя «Тойоты» — 13 лет. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
В результате автоаварии травмы получили водитель и 62-летний пассажир транспортного средства. Им назначено амбулаторное лечение.
ДТП произошло в темное время суток, искусственное освещение отсутствует, дорожное покрытие грунтовое. Недостатки дорожной сети отсутствуют.
В отношении водителя «Тойоты Хайс» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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