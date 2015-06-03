Флористы Приморья отмечают профессиональный праздник. Видеорепортаж Ольги Артемовой
Праздник людей, создающих праздник. Во Владивостоке отмечают день флориста. Уж эти профессионалы знают, как сотворить настроение и красоту. Об умеющих говорить на языке цветов — далее.
Флорист для Галины Ланкиной не просто профессия — призвание. Она знает тысячи секретов о том, как продлить цветочную красоту, а главное, как создавать авторские работы. За индивидуальным почерком и безупречным вкусом — к ней. Сейчас алстромерия превращается в роскошный букет.
Галина Ланкина, флорист: «Они очень нежные, летние, радостные, приятные. Она стоит до трех недель и больше».
Особый подход к тем, для кого выбирают цветы, — важная часть работы флориста. Учесть пожелания, придумать стильную композицию, чтобы доставить радость. А если в букете приморские цветы — то двойную.
Галина Ланкина, флорист: «Я прихожу и это очень радует. Всегда это просто большой праздник. Хочется только улыбаться, только радоваться, творить всегда. И это большое удовольствие».
Флористы украшают и целые города. Владивосток ежегодно хорошеет, пополняясь новыми клумбами. Только на этой, тематической, в районе остановки «Молодежная» городские озеленители высадили почти шесть тысяч бегоний и амарантовых, которые прекрасно чувствуют себя в приморском климате. Цветущий во всех смыслах Владивосток радует приморцев и гостей главного морского города до поздней осени.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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