Праздник людей, создающих праздник. Во Владивостоке отмечают день флориста. Уж эти профессионалы знают, как сотворить настроение и красоту. Об умеющих говорить на языке цветов — далее.

Флорист для Галины Ланкиной не просто профессия — призвание. Она знает тысячи секретов о том, как продлить цветочную красоту, а главное, как создавать авторские работы. За индивидуальным почерком и безупречным вкусом — к ней. Сейчас алстромерия превращается в роскошный букет.

Галина Ланкина, флорист: «Они очень нежные, летние, радостные, приятные. Она стоит до трех недель и больше».

Особый подход к тем, для кого выбирают цветы, — важная часть работы флориста. Учесть пожелания, придумать стильную композицию, чтобы доставить радость. А если в букете приморские цветы — то двойную.

Галина Ланкина, флорист: «Я прихожу и это очень радует. Всегда это просто большой праздник. Хочется только улыбаться, только радоваться, творить всегда. И это большое удовольствие».

Флористы украшают и целые города. Владивосток ежегодно хорошеет, пополняясь новыми клумбами. Только на этой, тематической, в районе остановки «Молодежная» городские озеленители высадили почти шесть тысяч бегоний и амарантовых, которые прекрасно чувствуют себя в приморском климате. Цветущий во всех смыслах Владивосток радует приморцев и гостей главного морского города до поздней осени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]