С начала года свыше 4 тысяч приморцев оштрафованы за курение в общественных местах

С начала 2019 года сотрудниками полиции Приморья составлены 4036 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака три жителя Приморья привлечены к административной ответственности.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 1 млн 219 тыс. рублей.

Полиция напоминает: действующим законодательством предусмотрен перечень мест, разрешенных и запрещенных для курильщиков.

Под запрет попадают:

- территории любых образовательных и лечебных учреждений,

-общественный транспорт,

- детские площадки,

- места общественного питания и предприятия торговли,

- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,

- общественные пляжи, парки,

- помещения в государственных и муниципальных организациях,

- вокзалы и аэропорты.

За курение в общественных местах предусмотрено наказание в виде наложения штрафа до 1 500 рубублей.

За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3 000 рублей.

2 000 рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно покупает для него сигареты, предлагает попробовать покурить.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]