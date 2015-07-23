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С начала года свыше 4 тысяч приморцев оштрафованы за курение в общественных местах

С начала года свыше 4 тысяч приморцев оштрафованы за курение в общественных местах

Фото: Depositphotos

С начала 2019 года сотрудниками полиции Приморья составлены 4036 протоколов  об административных правонарушениях в отношении граждан, нарушивших установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

За вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табака три жителя Приморья привлечены к административной ответственности.

Общая сумма штрафов, наложенных на нарушителей антитабачного законодательства, составила 1 млн 219 тыс. рублей.

Полиция напоминает: действующим законодательством предусмотрен перечень мест, разрешенных и запрещенных для курильщиков.

Под запрет попадают:  

- территории  любых образовательных  и лечебных учреждений,

-общественный транспорт,

- детские   площадки,

- места общественного питания  и предприятия торговли,

- подъезды, лифты в многоквартирных жилых домах,

- общественные пляжи, парки,

- помещения в государственных и муниципальных организациях,

- вокзалы  и аэропорты.

За курение  в общественных  местах предусмотрено  наказание в виде наложения штрафа до 1 500 рубублей.

За курение на детской площадке установлен штраф в размере до 3 000 рублей.

2 000 рублей придется заплатить гражданину, который вовлекает несовершеннолетнего в процесс курения, а именно покупает для него сигареты, предлагает попробовать покурить.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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