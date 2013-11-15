Во Владивостоке до ноября будут ремонтировать улицу Капитана Шефнера
В субботу, 27 июля, во Владивостоке начнется ремонт улицы Капитана Шефнера. Планируется, что он продлится до 7 ноября. Здесь будет произведен комплексный ремонт дорожного полотна, тротуаров, а также подземного трубопровода, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В связи с проведением работ на улице Капитана Шефнера с 27 июля до 7 ноября будет ограничено движение и парковка транспортных средств. Речь идет об автодороге, проходящей от пересечения улиц Капитана Шефнера и Всеволода Сибирцева до пересечения Капитана Шефнера и Светланской.
Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, ограничение будет действовать с 00 часов 10 минут 27 июля до 23 часов 59 минут 7 ноября 2019 года. Объехать указанный участок можно будет по улицам Всеволода Сибирцева, Володарского, Баневура, Пушкинской, Светланской.
Подрядчик, который будет вести работы на улице Капитана Шефнера, обязан организовать на участке установку и демонтаж дорожных знаков и указателей, информирующих об ограничениях.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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