Долгожданный ремонт расколол жителей микрорайона на два лагеря: автолюбители и пешеходы. Улица Ватутина в Артеме давно требовала реконструкции. Она также является частью маршрута одного из городских автобусов. Ремонт стартовал в рамках федеральной программы «Качественные и безопасные дороги». Новый проект изменил съему движения, что и стало камнем преткновении. Тротуар или двухполосная дорога — капитальную дилемму с жителями теперь решают и городские власти.

Впервые за 40 лет на Ватутина большой ремонт. Почти готов тротуар длиной в 700 метров. Впереди — асфальтирование и благоустройство автобусных остановок. На объект по программе выделили больше 7 миллионов. Но строителей жители встретили жалобами. Недовольны, что тротуар «съест» часть полотна и изменит схему движения.

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Сталкиваемся с автовладельцами, которые привыкли, что парковка рядом с домом. Я не вижу проблемы в парковке. Но я вижу проблему безопасности, когда автомобили не будут разъезжаться. Это угроза жизни пешеходам».

По СНИПам ширина тротуара должна быть не менее 1.5 метров. Разместить дорожку для пешеходов на другой стороне по позволяют частные дома. Поэтому жертвуют шириной дороги. И номинальная двухсторонка с перекрестка улиц Ватутина и Первооткрывателей превращается в добротную однополосную дорогу. Все в рамках закона и нормативов. Автовладельцев такой вариант не утраивает. Чтобы попасть из гаража в дом, им придется делать внушительный крюк.

Виталий Паладий, житель микрорайона: «Нельзя делать одностороннюю. Большая часть наверх выезжает. А еще часть — вниз. 40 лет так жили!»

Александр Авдеев, глава Артемовского городского округа: «Это не показатель правильности. Вот инвалид идет, как ему ходить без тротуара? Давайте подойдем. Я спорю с автовладельцем, девушка, он доказывает, что тротуар не нужен. Тротуар должен быть шире, чтобы коляска проехала».

Вторая половина жильцов за тротуар. Устали ходить по тропинками под балконами.

Татьяна Матасова, жительница дома Ватутина, 12: «Одностороннее движение выгодно. Рядом детская площадка, и вообще, есть разница — или тут в две стороны машины мчатся, или в одну».

Одностороннее движение одобряют и водители автобусов. На узком участке маршрута они частенько не могут разъехаться с упрямыми автомобилистами.

Сергей Рябков, водитель автобуса: «Конечно, удобнее, если поубирают машины лишние».

С обустройством остановки еще одна загвоздка. Строители буквально уткнулись в забор. По проекту здесь должен быть карман для маршрутки. Но хозяин частного дома самовольно прихватил несколько соток муниципальной земли. Идет разбирательство.

Александр Борисенко, житель дома Первооткрываетей, 1/1: «Мне предлагают, где туалет, вдоль березы, убрать забор».

- У вас не оформлен был участок?

- Нет. Два год живем, не успели.

Несмотря на споры, администрация города намерена сделать ремонт на уровне. Поэтому из бюджета дополнительно выделены деньги на благоустройство придомовой территории пятиэтажки.

- Тут, боимся, останется так.

- Здесь асфальт будет.

- А вот здесь?

- И тут заровняем. Все, что разломано, сделаем.

Взаимные претензии затягивают ремонт. Сейчас документы объекта находятся на проверке в прокуратуре. Впрочем, строители настроены оптимистично и пока ориентируются на изначальные сроки — закончить к концу августа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]