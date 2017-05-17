Житель Владивостока может отправиться в колонию строго режима на 16 лет за сбыт наркотиков
Во Владивостоке вынесен приговор местному жителю, который пытался продать наркотики. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, фигурант пытался продать своему знакомому за 10 тыс. рублей около 9 гр. наркотиков синтетической группы.
Однако довести до конца преступные намерения злоумышленник не смог, так как его действия были пресечены сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
После задержания несостоявшегося сбытчика при обыске в его квартире правоохранители обнаружили и изъяли еще наркотические средства в особо крупном размере, которые он хранил для дальнейшего сбыта.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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