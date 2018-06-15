В Тихом океане образовалась новая тропическая депрессия

24 июля в приэкваториальной зоне Тихого океана образовалась новая тропическая депрессия. 25 июля утром она находилась в районе с координатами 26,4° с.ш. 137,6° в.д. с давлением в центре 1 006 гПа. Движется она в северном направлении со скоростью 19 км/ч, максимальный ветер в центре достигает 15 м/с.

В ближайшие дни вихрь продолжит смещаться в том же направлении. Существенного его развития не предполагается, и, скорее всего, он не достигнет следующей стадии — тропического шторма. Пока траектория его проходит над морем, но в ночь на субботу вихрь подойдёт к Японии и далее будет перемещаться вдоль островов.

Несмотря на то, что вихрь не мощный, запасов влаги у него достаточно, чтобы вызвать проливные дожди. Выхода его в Японское море не ожидается, с Японских островов он уйдёт в Тихий океан, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Синоптики следят за развитием событий, информация будет уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]