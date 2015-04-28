В Находке отыскали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Полицейские Находки разыскали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Ранее сообщалось, что 23 июля в районе дома 28 по проспекту Мира автомобиль на нерегулируемом переходе сбил 5-летнего мальчика.

Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.

На место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа отдела полиции.

Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность автомобилиста. Им оказался 23-летний житель Находки, водитель автомобиля «Рено Логан».

Стаж вождения водителя 2 года. В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

В отношении нарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП Российской Федерации (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет или административный арест на срок 15 суток.

Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего в результате автопроисшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с российским законодательством.

Полиция благодарит приморцев, оказавших содействие в установлении личности правонарушителя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru