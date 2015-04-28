В Находке отыскали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе
Полицейские Находки разыскали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места происшествия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Ранее сообщалось, что 23 июля в районе дома 28 по проспекту Мира автомобиль на нерегулируемом переходе сбил 5-летнего мальчика.
Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему.
На место происшествия был направлен наряд дорожно-патрульной службы и следственно-оперативная группа отдела полиции.
Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили личность автомобилиста. Им оказался 23-летний житель Находки, водитель автомобиля «Рено Логан».
Стаж вождения водителя 2 года. В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
В отношении нарушителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.27 КоАП Российской Федерации (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). За данное правонарушение предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок до 1,5 лет или административный арест на срок 15 суток.
Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего в результате автопроисшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствие с российским законодательством.
Полиция благодарит приморцев, оказавших содействие в установлении личности правонарушителя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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