Фрегат из Камрани встанет в линию с кораблями ТОФ на морском параде. Видеорепортаж Ольги Катренко
Впервые во Владивостоке, впервые на морской парад. Фрегат из Камрани утром 25 июля пришвартовался к 33-му причалу. Вьетнамские военные моряки показали парадную форму и практически все уголки малого ракетоносца.
Как корабль вы назовете... Фрегату российского проекта «Гепард 3.9» с нашим же оснащением вьетнамцы чуть больше года назад дали имя земляка-героя. Вот и смотрится многоцелевой корабль «Куанг Чунг» браво, словно гюйс на ветру расправляет. Полоски — вертолетная палуба. Сам крылатый сторожевой — в чехлах.
А это пока мечтающий о боевых походах курсант Морского университета, и почему не Макаровки, интересуемся? Оказывается, Буй Конг Тик смотрит в будущее широко. У него договор с судоходной компанией. Но примерить военную форму будет очень рад.
- Красивая, брюки особенно!
На берегу уже и каравай готов…
- Говорят, у вас там рис спрятан под корочкой
- Возможно!
На фрегате рассматриваем форму старшего помощника командира корабля. Товарищ Ву Кхань Кхай с помощью переводчика объясняет, почему она такая пёстрая.
- Это чтобы не выделяться, на каждый день — для будней на корабле, а белоснежный вариант — парадный.
В парадном строю вьетнамский фрегат пойдет 28 июля на торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота. А до тех пор курсант Буй еще не раз увидит своих во Владивостоке. Для экипажа «Куанг Чунга» запланировали походы по историческим местам и футбольный матч с российскими моряками.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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