Жительница Владивостока погорела на "фирме-однодневке"

Фиктивную фирму открыла на свое имя 51-летняя жительница Владивостока. Сотрудники Владивостокской таможни раскрыли аферу и возбудили уголовное дело, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-секретарь Владивостокской таможни Асю Бережную.



Женщина за денежное вознаграждение согласилась на предложение знакомого зарегистрировать на свое имя фирму. При этом она понимала, заниматься делами фирмы ей не придется. Гражданка предоставила свой паспорт и получила доверенность. На ее основании в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице.

По словам заместителя начальника по правоохранительной деятельности Владивостокской таможни Романа Спивакова, в 2019 году Владивостокская таможня возбудила 3 уголовных дела по фактам фиктивного создания фирм. «Фирмы-однодневки» создают не для осуществления предпринимательской деятельности, а с целью уклонения от уплаты налогов и для мошеннических операций.

В отношении жительницы Владивостока возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 200 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru