Спасатели со всего Дальнего Востока погружаются в пучину морскую. В районе мыса Астафьева снова раскинулся тренировочный лагерь. Как смелые люди оттачивают мастерство?

Ежедневно 50 водолазов-спасателей отправляются в мутную воду. Только что отбушевал тайфун. Но это и нужно для тренировки в подводном ориентировании, обследовании морского дна. Традиционный сбор проходит на этот раз в акватории бухты Лесная.

Алексей Простокишин, начальник ПСП водолазное ФГКУ «ДВРПСО МЧС России»: «Основная задача — это физическая подготовка водолазов. К работе водолазов на глубинах 20, 40, 60 метров. Поиск пострадавших, отработка водолазов по звуковым сигналам, по сигнальному концу».

Сейчас коллеги «спасают» аварийного водолаза. Его достают из воды, и сразу к врачу, поближе к барокамере. Возможно поборются с кессонной болезнью. Она бывает горной и космической. На если вынырнуть слишком быстро с большой глубины, кровь может закипеть.

Сергей Горин, врач-специалист регионального отряда: «Он получил декомпрессионную болезнь легкой степени. Мы его быстренько поместили в барокамеру, дали давление 50 м. Весь процесс лечебной декомпрессии занимает 28 часов».

На базе водолазных сборов дальневосточники из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Находки успевают погрузиться под воду, забраться на деревья и проползти по скалам. Готовятся к чемпионату России по спасательному многоборью, который пройдет в Пятигорске уже в сентябре.

Константин Золотухин, начальник 1-го ПСП ФГКУ «ДВРПСО МЧС России»: «Основная работа на соревнованиях — это именно веревочная техника. Поэтому все ребята после погружений либо в свободное время занимаются подготовкой именно веревочной техники».

Живут в палатках. Для комфортной работы есть кухня, душевая, компрессор для наполнения баллонов — таких, кстати, в России всего три.

- Воздух поступает через фильтр, это грубая очистка, компрессор забивается, маслоотделитель, здесь отделяется масло и отчищается воздух от примесей.

Но допускают к погружениям далеко не всех. Начинающим водолазам прежде нужно сдать экзамен по теоретической части. Эта молодежь со своим первым заданием пока справляется на «четверку».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]