Приморец зарезал пенсионерку за самогон
Кавалеровским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2019 г.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант пришел домой к одинокой пенсионерке и попросил у нее в долг самогон. Получив отказ и услышав в свой адрес нецензурную брань, он решил расправиться с женщиной.
Действуя на почве личных неприязненных отношений, гость взял кухонный нож, которым нанес не менее шести ударов по телу потерпевшей, причинив ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил им за содеянное 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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