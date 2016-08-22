Приморец зарезал пенсионерку за самогон

Кавалеровским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в феврале 2019 г.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант пришел домой к одинокой пенсионерке и попросил у нее в долг самогон. Получив отказ и услышав в свой адрес нецензурную брань, он решил расправиться с женщиной.

Действуя на почве личных неприязненных отношений, гость взял кухонный нож, которым нанес не менее шести ударов по телу потерпевшей, причинив ей телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил им за содеянное 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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