В Дальнегорске на «Дальполиметалле» произошел пожар 

Утром 26 июля, в 07.17, в пожарно-спасательную службу города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в трёхэтажном административном здании, расположенном на улице 50 лет Октября.

Через 6 минут (в 07.23) на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

В ходе разведки было установлено, что горит кровля помещения.

В 07.31 пожар был локализован, в 09.05 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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