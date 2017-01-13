Новости Видео Происшествия

Сегодня, 10:33
 

В Дальнегорске на «Дальполиметалле» произошел пожар 

Фото: primgochs.ru

Утром 26 июля, в 07.17, в пожарно-спасательную службу города Дальнегорска поступило сообщение о пожаре в трёхэтажном административном здании, расположенном на улице 50 лет Октября.

Через 6 минут (в 07.23) на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

В ходе разведки было установлено, что горит кровля помещения.

В 07.31 пожар был локализован, в 09.05 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет. На тушении были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

MEDIAMETRICS



Восток 24: Наши вести





В объективе: дети





Детские Вести

Отдых у моря