«Ростелеком» построил сеть GPON в поселке Пограничный Приморского края

«Ростелеком» завершил строительство оптической сети в поселке Пограничный Приморского края. Жители 357 домохозяйств получили возможность подключить высокоскоростной интернет по технологии GPON. Абонентами «Ростелекома» уже стали 75 семей, проживающие в поселке.

Теперь у жителей Пограничного есть доступ к широкополосному интернету со скоростью передачи данных до 30 Мбит/с и цифровой телефонии, «Интерактивному ТВ», «Видеонаблюдению» и «Умному дому» от «Ростелекома». По технологии GPON абоненты получают интернет по оптическому кабелю, заведенному прямо в дом или квартиру. Кабель защищен от негативного воздействия внешней среды. Это обеспечивает высокую надежность и безупречное качество соединения.

«Нам важно, чтобы каждый желающий в Приморском крае мог получить доступ к современным цифровым услугам, качественному клиентскому сервису и стабильному интернет-соединению. Следуя этому убеждению, мы активно расширяем оптическую сеть в крае. Теперь жители поселка Пограничный, который находится в 200 км от Владивостока, могут по достоинству оценить все возможности телеком-технологий не выходя из дома», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.

Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]