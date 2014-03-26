Главгосэкспертиза одобрила проект газопровода-отвода и ГРС в Приморском крае
Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию изысканий для строительства газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС), необходимых для газоснабжения потребителей Дальнереченского района Приморского края, говорится в сообщении ведомства.
В городе Дальнереченске на севере Приморского края живет более 25 тыс. человек, находятся промышленные предприятия, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».
Новая ГРС будет построена в 9 км от города. До нее будет проложен газопровод-отвод протяженностью 2,297 км от магистрального газопровода Сахалин—Хабаровск—Владивосток.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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