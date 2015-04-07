В Артеме возбуждено уголовное дело по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему
В Артеме в ходе рейда участковыми уполномоченными полиции пресечен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетнему подростку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Так, в магазине на улице Севастопольская женщина продала подростку бутылку пива.
Установлено, что в апреле 2019 года 59-летняя жительница Артема уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе). Женщина была оштрафована на сумму 30 тысяч рублей.
В ходе проверки продавец вины отрицать не стала.
В отделе дознания по факту повторной розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Полиция просит граждан сообщать в органы внутренних дел о ставших им известными фактах незаконной реализации алкоголя. По каждому сообщению будут приняты меры реагирования.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: (423) 40 10 00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.07.2019 В Артеме изъято из незаконного оборота 30 флаконов спирта
-
19.10.2018 Жительница Приморья предстанет перед судом за незаконную продажу алкоголя
-
26.04.2018 В Артеме предприниматель торговал алкоголем без лицензии
-
08.02.2018 Предприниматель из Приморья предстанет перед судом за незаконную продажу алкоголя
-
17.12.2015 Полицейские выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции в городе Артем
-
07.04.2015 В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему
Добавить комментарий