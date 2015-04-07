В Артеме возбуждено уголовное дело по факту продажи алкоголя несовершеннолетнему

В Артеме в ходе рейда участковыми уполномоченными полиции пресечен факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетнему подростку. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Так, в магазине на улице Севастопольская женщина продала подростку бутылку пива.

Установлено, что в апреле 2019 года 59-летняя жительница Артема уже привлекалась к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ (Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе). Женщина была оштрафована на сумму 30 тысяч рублей.

В ходе проверки продавец вины отрицать не стала.

В отделе дознания по факту повторной розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полиция просит граждан сообщать в органы внутренних дел о ставших им известными фактах незаконной реализации алкоголя. По каждому сообщению будут приняты меры реагирования.

Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: (423) 40 10 00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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