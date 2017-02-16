На мысе Астафьева в Находке закончились работы по благоустройству района. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
Стивидоры Находки продолжают благоустраивать город: ремонтируют детские сады и площадки, строят и озеленяют скверы, заботятся об экологии в округе. Работу, проделанную благотворительным фондом, оценили жители мыса Астафьева.
У жителей Находки праздник. На мысе Астафьева закончились работы по благоустройству района. Детские и спортивные площадки, освещение, новая лестница и особая гордость — аллея с голубыми елями. Все это было сделано меньше чем за полгода. Именно столько существует благотворительный фонд «Находка», который тесно взаимодействует с инициативными группами жителей Находки по воплощению и благоустройству проектов.
Мария Сабельникова, директор фонда «Находка»: «Фонд «Находка» разработал целую программу для улучшения качества жизни жителей. Но нашей главной миссией, задачей, остается здоровье и настроение каждого из тех, кто живет рядом с промышленной зоной. Впереди целый ряд проектов, направленных в первую очередь на экологический комфорт жителей города».
Строили на совесть: прорезиненное покрытие, забор из профильной трубы. О такой площадке можно было только мечтать. А ведь почти сорок лет здесь был пустырь. Местные мальчишки играли в футбол, а по соседству в проросшей траве ползали гадюки.
Иван Воробьев, житель: «Здесь живу 42 года, ни асфальта, ни света, ничего не было. С тех пор, как появился у нас фонд, у нас начали решаться многие дела, которые в течение 30 лет не решались. Пришел фонд — за два месяца сделал освещение».
Фонд существует за счет шести компаний-стивидоров. Благодаря им жителям бесплатно меняют деревянные окна на пластиковые, ремонтируют детские сады, школы и благоустраивают районы.
Мария Сабельникова, директор фонда «Находка»: «Также у нас сейчас есть проект по ремонту онкологического отделения в городе Находке».
Все это делается для того, чтобы улучить экологическую обстановку в городе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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