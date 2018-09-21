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КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно

КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно

Фото: РИА Новости

Северокорейская сторона готова снабжать провизией экипаж задержанного российского судна «Сянхайлинь-8», которое уже почти 10 дней стоит в порту Вонсан, сообщил РИА Новости замдиректора судовладельца Сергей Седлер, передает «Вести: Приморье».

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер «Сянхайлинь-8» в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи. Седлер сообщал, что на судне может закончиться вода и продукты. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.

«Корейцы согласны привезти на судно провизию, если будет заявка (от российских дипломатов – ред.). Если продукты будут заканчиваться, заявку оформят», - сказал собеседник.

Он также отметил, что связи с моряками до сих пор нет, и представители посольства РФ в КНДР с судовладельцем сегодня еще не связывались.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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