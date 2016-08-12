Суд отпустил под залог в миллион рублей бывшего исполнительного директора «ДЭК» Милуша

Фрунзенский районный суд Владивостока не удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей депутату Законодательного собрания Приморья, бывшему исполнительному директору «Дальневосточной энергетической компании» Виктору Милушу.

«Суд назначил ему залог в 1 млн руб.», - сообщила в пятницу представитель районного суда.

Срок содержания под стражей Милуша истекает 29 июля, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Интерфакс».

Суд также до конца сентября продлил срок содержания под стражей второму фигуранту этого дела, заместителю председателя Сибирского отделения РАН Ивану Благодырю, арестованному до 29 июля решением этого суда.

«Суд продлил Благодырю срок содержания под стражей до 29 сентября», - сказала представитель суда.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Благодыря было возбуждено в конце января по ч.4 ст. 33 УК РФ (подстрекательство) и по ч.4 ст. 160 УК РФ, в отношении неустановленных лиц - ч 5 ст. 33 УК РФ (пособничество) ч. 4 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное организованной группой). Решением Фрунзенского районного суда Владивостока И.Благодырь он был заключен под стражу на два месяц, срок ареста продлевался до 29 июля.

По этому делу также проходит Милуш, который в начале ноябре 2018 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч 4. ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), был взят под стражу. Затем арест неоднократно продлевался.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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