На реке Раздольная спасатели ищут пропавшего мужчину
26 июля спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы выехали в Октябрьский район для проведения поисковых работ на реке Раздольная. По имеющейся информации, 25 июля при купании на реке в районе села Константиновка пропал мужчина, 1979 года рождения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.
Напомним, что в июле приморские спасатели дважды проводили поиски утонувших на водоёмах Михайловского района. Утонувшие были обнаружены и переданы сотрудникам полиции.
Не всегда поиски завершаются с положительным результатом. Так, 17 и 18 июля спасатели Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы проводили поиски мужчины, пропавшего в районе слияния рек Большая Уссурка и Наумовка при сплаве в результате опрокидывания лодки. Тело утонувшего не найдено.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
19.07.2019 Мужчина, пропавший при сплаве по реке в Приморье, не найден
-
18.07.2019 В Приморье продолжаются поиски пропавшего при сплаве по реке мужчины
-
17.07.2019 В Приморье ищут пропавшего при сплаве на реке мужчину
-
23.07.2018 Приморские спасатели нашли тело утонувшего подростка
-
22.06.2016 Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего в реке Артёмовка
-
22.08.2018 Мужчину, предположительно утонувшего в реке, ищут приморские спасатели
Добавить комментарий