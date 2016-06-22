На реке Раздольная спасатели ищут пропавшего мужчину

26 июля спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы выехали в Октябрьский район для проведения поисковых работ на реке Раздольная. По имеющейся информации, 25 июля при купании на реке в районе села Константиновка пропал мужчина, 1979 года рождения. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Напомним, что в июле приморские спасатели дважды проводили поиски утонувших на водоёмах Михайловского района. Утонувшие были обнаружены и переданы сотрудникам полиции.

Не всегда поиски завершаются с положительным результатом. Так, 17 и 18 июля спасатели Дальнереченского филиала Приморской краевой поисково-спасательной службы проводили поиски мужчины, пропавшего в районе слияния рек Большая Уссурка и Наумовка при сплаве в результате опрокидывания лодки. Тело утонувшего не найдено.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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