На выходных Владивосток ждёт хорошая погода

В минувшие сутки в Приморском крае погода была не устойчивой. Днем в западной половине дожди закончились, и воздух прогрелся до +25…+32 °C, на востоке, где сохранялись осадки, максимальные температуры составили +12…+24 °C.

К ночи подошли новые атмосферные фронты, и дожди охватили всю территорию края. Интенсивность их была разной, от небольших до сильных. Гремели грозы. Ночные температуры воздуха отмечались в пределах +13…+21 °C.

Во Владивостоке в прошедшие сутки ощущалось влияние гребня охотского антициклона. Под его натиском утром туман рассеялся, но сохранялась слабая морось. Дневная температура воздуха достигла +19…+23 °C. Ночью снова накрыл туман. Температура воздуха понизилась до +16…+17 °C.

В пятницу, 26 июля, в Приморье сохранятся дожди, местами пройдут ливни с грозой. Фон максимальных температур +17…+28 °C.

Во Владивостоке сохранится влияние прохладного охотоморского воздуха. Несмотря на 100 % влажность, духота не ощущается. Максимальная температура воздуха немного понизится.

В выходные дни погода в Приморском крае улучшится, осадки в основном прекратятся. Однако днем в субботу во второй половине дня с развитием конвективной облачности могут пройти кратковременные освежающие дожди. Температурный фон повысится. Минимальные температуры составят +16…+24 °C, днем в континентальной части жара, +28…+34 °C, на побережье прохладней, +21…+27 °C.

В воскресенье станет еще теплее, в континентальной части почти повсеместно столбики термометров поднимутся выше +30 °C.

Во Владивостоке выходные погода в целом будет хорошей. В ночные и утренние часы вероятна морось. Минимальная температура воздуха в ночь на субботу +16…+18 °C, воскресная же ночь будет теплее, +19…+21 °C.

Днем погода с прояснениями, температура воздуха повысится до +24…+27 °C.

В воскресенье, 28 июля, вечером город снова окутает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]