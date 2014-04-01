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СК: Во Владивостоке в реабилитационном центре скончался человек, возбуждено дело

СК: Во Владивостоке в реабилитационном центре скончался человек, возбуждено дело

Фото: Хибины.com

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи «Расцвет» обратился 31-летний гражданин для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день гражданин помещен в центр, через несколько дней он скончался.

Вместе с тем следствием установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В настоящее время по месту нахождения центра проведены обыски, допрошены пребывающие в нем лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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