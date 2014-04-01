СК: Во Владивостоке в реабилитационном центре скончался человек, возбуждено дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По версии следствия, в апреле 2019 года в АНО социальной реабилитационной помощи «Расцвет» обратился 31-летний гражданин для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день гражданин помещен в центр, через несколько дней он скончался.

Вместе с тем следствием установлено, что лицензия на осуществление медицинской деятельности у данной организации отсутствует, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

В настоящее время по месту нахождения центра проведены обыски, допрошены пребывающие в нем лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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